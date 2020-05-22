Москва намерена следовать всем обязательствам Договора по открытому небу

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что и все другие страны будут "подходить к своим обязанностям участников соглашения добросовестно".

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Российская сторона намерена следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует, и рассчитывает, что все остальные участники будут также добросовестно его выполнять. Такое заявление сделал РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Подход должен быть прагматичным. Пока договор (по открытому небу) остается в силе, мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, будет ли Россия обсуждать с другими участниками ДОН тему выхода США из него.

По словам замглавы МИД РФ, Москва исходит из того, что и все другие страны будут действовать таким же образом, то есть "подходить к своим обязанностям участников этого соглашения добросовестно".

США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

Грушко также заявлял, что выход США из Договора по открытому небу будет означать подрыв фундаментального соглашения, которое серьезно укрепляло доверие и безопасность в Европе. По мнению замминистра иностранных дел РФ, Договор по открытому небу – очень эффективный инструмент контроля за военной деятельностью.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova