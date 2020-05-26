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Кремль и здание МИД.

Истерики не будет: реакция России на выход США из Договора по открытому небу

© Sputnik / Владимир Песня
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200526/30367574/isteriki-ne-budet-reaktsiya-russia-na-vykhod-usa-iz-dogovora-po-otkrytomu-nebu.html

Ранее Москва заявила, что будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Россия не будет устраивать истерику по поводу выхода США из Договора по открытому небу, взвешенно рассмотрит дальнейшие шаги. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеосвязи.

“Мы не будем устраивать никакую истерику. Мы предельно взвешенно подойдем к анализу этой ситуации, опираясь, прежде всего, на свои национальные интересы и на интересы наших союзников, включая, прежде всего, Республику Беларусь, которая в рамках этого договора вместе с нами образует одну группу стран”, - сказал министр

Здание МИД
© Sputnik / Максим Блинов
Москва намерена следовать всем обязательствам Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

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