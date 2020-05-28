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Здание министерства иностранных дел России в Москве

В МИД РФ заявили, что пока нет предпосылок для встречи в "нормандском формате"

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200528/30397255/mid-rf-zayavili-chto-poka-net-predposylok-dlya-vstrechi-v-normandskom-formate.html

Руководитель Первого европейского департамента МИД РФ считает, что пока важно сконцентрироваться на реализации договоренностей, достигнутых на встрече в Париже 9 декабря 2019 года, из которых выполнена лишь одна.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Все участники процесса украинского урегулирования сходятся во мнении, что в настоящее время предпосылок для проведения саммита в "нормандском формате" нет, заявил РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

"Что касается созыва очередного саммита в "нормандском формате", то все участники процесса сходятся во мнении, что в настоящее время предпосылок для этого нет", - сказал Парамонов в ответ на вопрос о возможных сроках проведения саммита глав "нормандской четверки".

По его словам, в первую очередь следует сосредоточиться на реализации договоренностей, достигнутых на встрече в Париже 9 декабря 2019 года.

"Ведь из девяти пунктов итогового документа этого саммита выполнено, да и то частично, лишь одно – обмен удерживаемых лиц", - сказал Парамонов.

Нормандский формат привел к потеплению в отношениях России и Украины
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"Нормандский формат" привел к потеплению в отношениях России и Украины
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция и Германия поддерживают идею проведения встречи в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе после спада заболеваемости коронавирусом.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.

"Нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел.

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