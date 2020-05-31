Трамп намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него Россию

Саммит был запланирован на июнь, и Трамп надеялся провести его в очном формате до конца месяца, но теперь намерен пересмотреть сроки.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, включая Россию, пишет РИА Новости.

Саммит планировался на июнь, и Трамп надеялся провести его в очном формате до конца месяца.

"Президент сообщил некоторые новости о G7, которые разрешил использовать нам под запись. Он откладывает его до сентября и планирует пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию", - сообщили журналисты президентского пула.

Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить "будущее Китая".

"Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", - заявил Трамп.

Ранее Трамп написал в Twitter, что хочет провести саммит в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса, "в намеченные даты или около того". Изначально планировалось, что саммит состоится 10-12 июня. Позднее Белый дом допустил, что саммит пройдет до конца месяца.

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