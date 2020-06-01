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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова: заявления о причастности РФ к беспорядкам в США – манипуляция информацией

Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200601/30438960/zakharova-zayavleniya-o-prichastnosti-russia-besporyadkam-usa-manipulyatsiya-informatsiey.html

Мария Захарова обратила внимание на то, что соцсети, которые, как полагает Сьюзан Райс, используются для разжигания протестов, зарегистрированы и законодательно регулируются из США и принадлежат американцам.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Утверждения о причастности России к беспорядкам в США не имеют под собой оснований и представляют собой грязные методы и манипуляцию информацией. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в соцсети Facebook.

Здание министерства иностранных дел России в Москве
© Sputnik / Максим Блинов
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Экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила ранее, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.

Обращаясь к Райс, Захарова отметила, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и вся команда бывшего президента США Барака Обамы "убедили себя и пытались убедить весь мир, что внутренние проблемы США создаются и усугубляются кем-то "извне", а именно Россией".

"Эту ошибку пытаетесь повторить сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку. Ваше интервью CNN - это и есть пропаганда", - написала Захарова.

Она напомнила, что соцсети, которые, как полагает Райс, используются для разжигания протестов, зарегистрированы и законодательно регулируются из США и принадлежат американцам.

"Вы снова пытаетесь разыграть "русскую карту"? Вы заигрались, вернитесь в реальность. Выйдите к вашим людям и, глядя им в глаза, скажите, что ими через Youtube и Facebook руководят русские. А я посмотрю на американскую "исключительность" в действии", - добавила Захарова.

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