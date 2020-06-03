Путин не примет участия в глобальном саммите по COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил российского лидера на видеоконференцию по вакцинам, которая состоится с участием первых лиц 4 июня.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik․ Президент России Владимир Путин не будет участвовать в в работе саммита по борьбе с коронавирусом, который инициировала Великобритания. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил российского лидера на видеоконференцию по вакцинам, которая состоится с участием первых лиц 4 июня.

"Здесь нужно в министерство здравоохранения обращаться, к нашему специализированному ведомству. На высшем уровне участие не предусмотрено", - сказал Песков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.

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