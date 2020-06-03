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Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Правительство Белоруссии отправлено президентом в отставку

© Sputnik / Виктор Толочко
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200603/30470746/pravitelstvo-belorussii-otpravleno-v-otstavku-glavoy-gosudarstva.html

Глава государства уточнил, что начал формировать будущий кабинет полгода назад, тогда в кабмин пришли новые министры.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 3 июня указ, которым отправил в отставку правительство, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".

Игорь Додон провел встречу по видеосвязи с Александром Лукашенко
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Игорь Додон провел по видеосвязи дискуссию с Александром Лукашенко

Ранее глава государства объявил о планах подготовить новый состав кабмина до президентских выборов, которые назначены на 9 августа. В связи с этим он заметил, что при смене правительства "революции" не будет.

Президент уточнил, что начал формировать будущий кабинет полгода назад, тогда в правительство пришли новые министры.

Сегодня, по его словам, масштабные изменения не нужны еще и из-за кризиса в мировой экономике на фоне коронавируса.

"Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать", — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Как добавил глава государства, тех, кто в кризисный период не может справиться с существующими объемами работы, "конечно, надо заменить и направить на другую работу".

Правительство Белоруссии с 2018 года возглавляет Сергей Румас.

Предложения по новому составу кабмина уже внесли на рассмотрение белорусского лидера.

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