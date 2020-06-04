Лукашенко назначил нового премьера правительства Беларуси

Формально Головченко будет исполняющим обязанности премьер-министра, окончательно в должности его должна будет утвердить Палата представителей.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до этого был руководителем Госкомвоенпрома, сообщает Sputnik Беларусь.

Президент Беларуси анонсировал кадровые перестановки в правительстве на минувшей неделе. В среду он провел совещание с политической верхушкой страны – главами обеих палат парламента, руководителями Администрации президента и Совбеза – на котором обсудил предложенные кандидатуры. Вечером 3 июня глава Лукашенко отправил действующий состав правительства во главе с Сергеем Румасом в отставку.

Первым вице-премьером стал Николай Снопков. Дмитрий Крутой, который ранее занимал этот пост, перейдет на должность заместителя главы Администрации президента.

Также вице-премьером назначен Александр Субботин, который с марта работал помощником президента – инспектором по Могилевской области.

Новому премьер-министру Беларуси 46 лет. Головченко окончил МГИМО и Академию управления. В разные годы работал в секретариате Совбеза, в Генпрокуратуре, администрации президента, был советником-посланником в Польше. С 2009-го по 2013-й был замглавы Госкомвоенпрома. В 2013-2018 годах работал послом в Объединенных Арабских Эмиратах. С 2018-го и по сегодняшний день возглавлял Госкомвоенпром.

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