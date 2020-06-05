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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова прокомментировала заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке

Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200605/30486605/zakharova-prokommentirovala-zayavleniya-gosdepa-o-roli-russia-na-bizhnem-vostoke.html

Официальный представитель МИД России призвала вспомнить, что итогом политики США в регионе стали "только смерти и разрушения".

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль", призвала вспомнить, что итогом политики США в регионе стали "только смерти и разрушения". Об этом Захарова заявила РИА Новости.

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© Ruptly / WH.GOV / AP Photo / Sputnik
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Она задалась вопросом, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным?

"Не можем припомнить. Только смерти и разрушения стали итогом политики США в регионе", - заявила Захарова, добавив, что, "хотя, возможно, именно так Шенкер видит итог "удачного проекта".

Россия с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлением страны. США находятся в Сирии без разрешения официальных властей.

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