В МИД РФ обратили внимание на пик военной активности НАТО

По мнению замглавы МИД РФ, активность НАТО, скорее всего, будет только возрастать по мере преодоления ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Военная активность НАТО не прекращается. Обращает внимание тот факт, что ее пик пришелся на период вокруг Дня Победы 9 мая. Такое заявление сделал РИА Новости замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

"Никакой не секрет, что учение НАТО, например, "Защитник Европы" – крупнейшее за последние годы, было выстроено по калькам холодной войны, было спланировано таким образом, что пик активности, то есть с наибольшим задействованием и техники, и личного состава, приходился на период вокруг 9 мая. Это факт", - сказал Грушко.

По его словам, "речь идет о военной активности, которая не прекращается".

Кроме того, по мнению Грушко, активность НАТО, скорее всего, будет только возрастать по мере преодоления ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Замминистра иностранных дел РФ обратил внимание на тот факт, что "учения НАТО происходят беспрерывно, одно заканчивается, начинается другое".

"Продолжают осуществляться разведывательные полеты, особенно большую активность мы фиксируем в регионе Балтики, на Черном море. Недавно американские суда вошли в Баренцево море. Активность по-прежнему высока, и по мере преодоления ситуации с пандемией, она, скорее всего, будет только возрастать", - отметил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.

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