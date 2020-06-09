21:09 09 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.39
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Удар США по базе в Сирии. Архивное фото.

"Затянет в трясину". США волнуются из-за русских на Ближнем Востоке

© Photo : Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Политика
Получить короткую ссылку
174 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200609/30518722/zatyanet-v-tryasinu-usa-volnuyutsya-iz-za-russkikh-na-blizhnem-vostoke.html

В МИД РФ призыв американцев покинуть регион назвали "глупостью", а тот, кто его озвучил, по мнению российского дипведомства, "вообще не понимает, о чем говорит".

России следует "убраться с Ближнего Востока", ведь исторически американцы были в регионе главной опорой, уверены в Госдепе. Москва, по мнению Вашингтона, только мешает восстанавливать Ирак, Сирию и Ливию. Есть ли у Белого дома внятная стратегия на Ближнем Востоке и какие у администрации Дональда Трампа претензии к действиям России, разбиралось РИА Новости.

Традиционные союзники

В Госдепе США потребовали от России убраться с Ближнего Востока/
© Ruptly
В Госдепе США потребовали от России "убраться" с Ближнего Востока
"Держать русских подальше от Ближнего Востока — это краеугольный камень американской политики. Мы следуем этому принципу последние сорок пять лет. Сейчас Россия играет деструктивную роль в регионе. Мы прямо заявляем, что ей надо оттуда убираться", — заявил помощник госсекретаря Дэвид Шенкер в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Рассуждая об исторической значимости США в регионе, чиновник перечислил страны, которые всегда ориентировались на поддержку американцев, а не русских. Он упомянул Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Израиль и Палестину.

Больше всего, по словам Шенкера, Вашингтон озабочен арабо-израильским перемирием. Белый дом рассчитывает, что в ближайшее время стороны пойдут на "сделку века".

Шенкер напомнил, что Израиль и некоторые монархии Персидского залива поддержали американскую инициативу. Но не упомянул, что палестинские власти узнали о деталях сделки постфактум.

Рассказал Шенкер и о помощи Ираку, Йемену, Катару, Саудовской Аравии в борьбе с коронавирусом — этим странам предоставили тесты и медикаменты.

"Грубый промах Обамы"

Но американцам на Ближнем Востоке мешают Россия и Китай. "Соперничество великих держав провоцирует страны региона делать выбор. США не будут заставлять кого-либо в этом участвовать", — заверил Шенкер.

Основные усилия Госдеп направит на разъяснение ближневосточным союзникам, чем чревато сотрудничество с Москвой и Пекином: пусть осознают последствия.

Здание суда США в Вашингтоне
© Sputnik / Игорь Михалев
Что будет на Ближнем Востоке дальше - после решения США

К главным успехам американской стратегии чиновник отнес разгром "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии и Ираке. Но борьба с различными ячейками и боевиками еще не завершена, и США совместно с союзниками по НАТО продолжат противостоять терроризму.

С помощью американцев восстанавливается Ирак, отметил Шенкер. По его словам, Вашингтон быстро наладил контакты с новым иракским премьер-министром Мустафой аль-Каземи, и взаимодействие по проектам развивается.

Что касается Сирии, то американцы, по утверждению представителя Госдепа, не уходят от ответственности и готовы оказать поддержку. Но мешают Башар Асад, который удерживает власть в стране, а также Россия.

Вину за укрепление позиций Москвы на Ближнем Востоке чиновник возложил на Барака Обаму.

"Он приветствовал приход русских в Сирию. Очевидно, полагал, что это затянет их в трясину. Но Россия перевернула ход войны, и Асад остается там до сих пор. Это был грубый промах предыдущей администрации", — подчеркнул Шенкер.

Американская глупость

Следующий пункт обвинений в адрес России — ситуация в Ливии. "Успехи в Сирии воодушевили российские власти", — указал представитель Госдепа. И Москва перешла к активным действиям в бывшей джамахирии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД РФ
Лавров оценил ситуацию в Ливии

Однако "Россия не играет продуктивной или стабилизирующей роли в урегулировании ливийского конфликта", полагает Шенкер.

Сотрудничество Москвы с Ираном тоже не нравится Белому дому. Еще один повод для тревоги — продолжающиеся контакты России с Саудовской Аравией, хотя в марте страны не смогли договориться о цене на нефть.

В российском МИД призыв "убраться с Ближнего Востока" назвали "глупостью". "Видимо, он (Шенкер. — Прим. ред.) вообще не понимает, о чем говорит. Это за пределами добра и зла. Уровень профессиональной подготовки опустился очень низко", — ответили в ведомстве.

Выбраться из трясины

"Когда Россия в 2015 году вошла в Сирию, американцы действительно не сильно возражали. Хотели посмотреть, что получится у русских, но были уверены в неминуемости такой же "ближневосточной трясины", — отмечает в разговоре с РИА Новости координатор ближневосточных проектов РСМД Руслан Мамедов. — Однако на сирийском направлении Москва добилась внушительных результатов. Асад по-прежнему у власти, чего Вашингтон точно не предполагал. Россия рассчитывала сохранить в Сирии ключевые политические институты, и в целом это удалось".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Пресс-служба МИД РФ
Захарова прокомментировала заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке

Ситуация в этой стране сейчас в центре внимания американцев. И выпады Шенкера в адрес России связаны в том числе и с сирийским направлением, уверен Мамедов.

"Конгресс США активно работает над законом о "защите гражданского населения Сирии", известным также как "Цезарь". Этот документ подразумевает экономические санкции против Дамаска. Ни одна компания, включая российские, не захочет инвестировать в сирийскую экономику", — уточняет эксперт.

В Москве осознают серьезность ситуации и думают, как действовать дальше.

"Первостепенная задача — найти Сирии внешних инвесторов для восстановления экономики. До пандемии ОАЭ выражали готовность помочь. Но коронавирус и падение цен на нефть вызвали кризис в богатых арабских монархиях. Ожидать быстрой поддержки не приходится, однако переговоры надо продолжать", — рассуждает Мамедов.

"Ни у кого нет внятной стратегии"

После свержения в Ливии режима Муаммара Каддафи Россия была одной из немногих стран, стремившихся восстановить нормальную жизнь в стране, говорит РИА Новости ливийский политолог Мустафа Фетоури. Он не согласен с заявлениями Госдепа о "деструктивной роли" Москвы.

Поездка президента РФ В. Путина в Берлин для участия в Международной конференции по Ливии
© REUTERS / MICHELE TANTUSSI
Эксперт: Россия стала ключевым игроком миротворческого процесса в Ливии

"Когда в Джамахирии произошел раскол, Россия была занята Сирией. Но ливийцы знали, что рано или поздно Москва вернется и постарается навести хоть какой-то порядок. Процесс затянулся. Связано это не столько с влиянием внешних игроков, сколько с внутренними процессами. Сейчас Россия вместе с Турцией, ЕС и ООН пытается усадить за стол переговоров правительство Фаиза Сараджа и генерала Халифу Хафтара. Задача непростая", — объясняет Фетоури.

Ливийский политолог указывает, что Россия взаимодействует со всеми сторонами конфликта, поэтому может выступить в роли нейтрального арбитра.

"У США нет внятной стратегии в Северной Африке. Но американцы часто провоцируют союзников в регионе на конфликт. Очевидно, в Анкаре и Москве это понимают и не допустят такого сценария", — полагает Фетоури.

Россия заинтересована в восстановлении основных политических институтов в стране, и ливийцы это видят. Что касается других внешних игроков, то с их конечными целями такой определенности нет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии
Для чего России расширение военных баз в Сирии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Снимок из серии Семена сопротивления уругвайского фотографа Пабло Альбаренги, победителя в конкурсе Sony World Photography Awards 2020.
Победители престижного конкурса Sony World Photography Awards 2020
Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса.
Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться