Патрушев: Госдеп США - один из координаторов деструктивной работы Запада против РФ

Как пояснил секретарь Совбеза, также "для работы в России американцами и их партнерами по НАТО также широко используется ряд неправительственных и международных организаций, базирующихся преимущественно в США и странах Западной Европы".

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Госдепартамент США - это один из координаторов деструктивной деятельности, которую ведет Запад в отношении России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Координаторами деструктивной деятельности на территории России являются госдепартамент США, агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправительственные организации – Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, Институт "Открытое общество" (Фонд Сороса) и многие другие", - сказал Патрушев.

Как пояснил секретарь Совбеза, "для работы в России американцами и их партнерами по НАТО также широко используется ряд неправительственных и международных организаций, базирующихся преимущественно в США и странах Западной Европы".

Также, как отметил Патрушев, "цветной переворот" в России является стратегической целью Запада, занимающегося "экспортом революций" в страны бывшего СССР.

"Усилия Запада по "экспорту революций" в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью – организовать "цветной переворот" в самой России", - заявил Патрушев.

Он рассказал также о механизмах подготовки западными силами переворотов в государствах, ранее входивших в состав Советского Союза.

Там Запад делал ставку на людей, вступивших в сознательный возраст после распада СССР и не имевших поэтому личных представлений и реальных знаний о Советском Союзе, отметил Патрушев. "Расчет показывает, что естественная смена начальников младшего звена управления (27–30 лет) уже практически завершена, замена руководства среднего звена (30–40 лет) произойдет до 2026 года, старшего звена (40–50 лет) – до 2036 года", - добавил секретарь СБ РФ.

Сами государства, пережившие "цветные революции", по словам Патрушева, вместо процветания, обещанного им западными силами, впали в глубокий кризис в разных сферах.

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