13:22 10 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.29
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Патрушев: Госдеп США - один из координаторов деструктивной работы Запада против РФ

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
Получить короткую ссылку
75 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200610/30526354/patrushev-gosdep-usa-odin-iz-koordinatorov-destruktivnoy-raboty-zapada-protiv-russia.html

Как пояснил секретарь Совбеза, также "для работы в России американцами и их партнерами по НАТО также широко используется ряд неправительственных и международных организаций, базирующихся преимущественно в США и странах Западной Европы".

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Госдепартамент США - это один из координаторов деструктивной деятельности, которую ведет Запад в отношении России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Владимир Брутер
© Sputnik /
Брутер: если Запад хочет хороших отношений с Россией, он должен показать это
"Координаторами деструктивной деятельности на территории России являются госдепартамент США, агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправительственные организации – Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, Институт "Открытое общество" (Фонд Сороса) и многие другие", - сказал Патрушев.

Как пояснил секретарь Совбеза, "для работы в России американцами и их партнерами по НАТО также широко используется ряд неправительственных и международных организаций, базирующихся преимущественно в США и странах Западной Европы".

Также, как отметил Патрушев, "цветной переворот" в России является стратегической целью Запада, занимающегося "экспортом революций" в страны бывшего СССР.

"Усилия Запада по "экспорту революций" в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью – организовать "цветной переворот" в самой России", - заявил Патрушев.

Михаил Смолин
© Sputnik /
Смолин: сейчас было бы логичным Западу наладить отношения с Россией
Он рассказал также о механизмах подготовки западными силами переворотов в государствах, ранее входивших в состав Советского Союза.

Там Запад делал ставку на людей, вступивших в сознательный возраст после распада СССР и не имевших поэтому личных представлений и реальных знаний о Советском Союзе, отметил Патрушев. "Расчет показывает, что естественная смена начальников младшего звена управления (27–30 лет) уже практически завершена, замена руководства среднего звена (30–40 лет) произойдет до 2026 года, старшего звена (40–50 лет) – до 2036 года", - добавил секретарь СБ РФ.

Сами государства, пережившие "цветные революции", по словам Патрушева, вместо процветания, обещанного им западными силами, впали в глубокий кризис в разных сферах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пандемия спасет нашу экономику? Крах Запада – шанс для Востока
Запад обвиняет Россию в дезинформации и манипулировании статистикой - видео
СМИ Запада об СССР во Второй мировой. Тогда и сейчас


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Снимок из серии Семена сопротивления уругвайского фотографа Пабло Альбаренги, победителя в конкурсе Sony World Photography Awards 2020.
Победители престижного конкурса Sony World Photography Awards 2020
Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса.
Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться