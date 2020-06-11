Косачев: США за счет санкций могут ухудшить отношения с РФ на десятилетия

Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей Конгресса США распространила доклад, где рекомендует ужесточить санкции в отношении России.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. США очередными санкциями, идя на поводу своих внутриполитических интересов, могут ухудшить отношения с Россией на десятилетия. Об этом в четверг заявил РИА Новости руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей Конгресса США распространила в среду доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции в отношении России. Доклад подготовлен рабочей группой Республиканского исследовательского комитета - объединения, куда входят около 150 членов палаты представителей.

"В угоду своим актуальным внутриполитическим нуждам отношения России и Америки предлагается загнать на такой уровень, из которого выбираться придется даже не годами, а десятилетиями", - сказал Косачев.

По словам сенатора, США фактически хотят превратить в государство без дипломатии – официальной и парламентской – которое занято лишь тем, что "угрожает другим государствам, не готовым подчинять свои интересы американским, и рассматривает такие государства в качестве заведомых врагов".

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