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Co Bayden, arxiv şəkli

Байден потребовал от Facebook выступить против президента США

© AP Photo / Matt Rourke
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200612/30550637/Bayden-potreboval-ot-Facebook-vystupit-protiv-prezidenta-SShA.html

Бывший вице-президент считает, что за две недели до голосования всю политическую рекламу перед публикацией в Facebook должны проверять на достоверность.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Дональд Трамп и его союзники использовали Facebook для распространения дезинформации, такое заявление сделал кандидат демократов в президенты США Джо Байден. В ответ американская компания объявила, что соцсеть будет защищать свободу слова.

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"Facebook продолжает позволять Дональду Трампу говорить что угодно и платить (за рекламу - ред.), с тем чтобы его дикие заявления достигли миллионов избирателей... Трамп и его союзники использовали Facebook для распространения страха и дезинформации о голосовании, для попыток скомпрометировать наши голоса и урны для голосования, которые являются методом привлечения властей предержащих к ответу", - говорится в петиции штаба Байдена, передает РИА Новости.

Бывший вице-президент отметил, что за две недели до голосования всю политическую рекламу перед публикацией в Facebook должны проверять на достоверность.

В ответ в Facebook заявили, что в США правила устанавливают демократически избранные представители государства, напомнив, что у Трампа к сети тоже есть претензии.

"Две недели назад президент США выпустил исполнительный указ, потребовав от федеральных учреждений помешать сайтам соцсетей участвовать в фактчекинге политических заявлений. На этой неделе кандидат демократов в президенты организовал петицию, призывая нас сделать прямо противоположное", - говорится в заявлении компании.

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