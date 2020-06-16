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Демилитаризованная зона, разделяющая Корейский полуостров на Северную и Южную Корею. Архивное фото.

Взрыв, вызванный "народным гневом" против "подонков и их покровителей" - видео

© AFP 2020 / Jung Yeon-Je
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200616/30596591/vzryv-vyzvannyy-narodnym-gnevom-protiv-podonkov-i-ikh-pokroviteley---video.html

Сеул опубликовал видео уничтожения межкорейского офиса связи, здание которого располагалось на территории Кэсонского промышленного комплекса в КНДР.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Подрыв, по сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, стал ответом на "народный гнев, требовавший, чтобы подонки и те, кто их прикрывает, понесли суровое наказание".

Совместный офис связи Севера и Юга открыли согласно договоренностями лидеров Южной Кореи и КНДР по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года. Офис располагался в здании, построенном в 2007 году.

Несколько дней назад первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон заявила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга".

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Генштаб Корейской народной армии сегодня сообщил о проработке планов действий для введения северокорейских войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны. 

Кэсон, расположенный менее чем в 50 километрах от Сеула, считается одним из главных направлений для продвижения войск КНДР на Юг в случае начала военных действий.

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