Взрыв, вызванный "народным гневом" против "подонков и их покровителей" - видео

Сеул опубликовал видео уничтожения межкорейского офиса связи, здание которого располагалось на территории Кэсонского промышленного комплекса в КНДР.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Подрыв, по сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, стал ответом на "народный гнев, требовавший, чтобы подонки и те, кто их прикрывает, понесли суровое наказание".

Совместный офис связи Севера и Юга открыли согласно договоренностями лидеров Южной Кореи и КНДР по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года. Офис располагался в здании, построенном в 2007 году.

Несколько дней назад первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон заявила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга".

Генштаб Корейской народной армии сегодня сообщил о проработке планов действий для введения северокорейских войск в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны.

Кэсон, расположенный менее чем в 50 километрах от Сеула, считается одним из главных направлений для продвижения войск КНДР на Юг в случае начала военных действий.

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