Путин объяснил, чем отличаются эгоизм и защита национальных интересов

По убеждению главы государства, Россия - вне категории стран, которые не имеют привилегию отстаивать свои цели и задачи.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Защита национальных интересов предполагает поиск взаимоприемлемых решений с партнерами, тогда как эгоизм - это замкнутость на себя, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Эгоизм - это сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов, в том числе, предполагает поиск взаимоприемлемых решений с нашими партнерами", - сказал российский лидер.

Он отметил, что в истории был период, когда Россия "как это ни грустно, не смела заявить о своих национальных интересах".

И нет ничего необычного в том, что она начала это делать в начале 2000-х годов.

"Просто далеко не все страны имеют такую привилегию - бороться за свои интересы", - добавил глава российского государства в интервью, подготовленном к показу на телеканале "Россия 1".

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