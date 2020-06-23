Российский МИД: идет диверсионная работа по изменению функций Совбеза ООН

В настоящее время основополагающие международно-правовые нормы, закрепленные в Уставе ООН, проходят серьезную проверку на прочность.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Отсутствие заинтересованности в поиске компромиссов все четче просматривается в позиции ряда государств, что подрывает роль Совбеза как органа, действующего на основе консенсуса, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

"В настоящее время основополагающие международно-правовые нормы, закрепленные в Уставе ООН, действительно проходят серьезную проверку на прочность. Мы все чаще наблюдаем попытки ряда государств, прежде всего западных, всеми силами вернуть себе утраченное доминирование и затормозить естественный процесс перехода к подлинной многополярности", - заявил Ильичев.

Что касается Совета Безопасности, который несет основную ответственность за поддержание международного мира, то в последнее время в адрес этого важнейшего органа все чаще звучат обвинения в неэффективности, добавил дипломат.

"Во-первых, СБ остается безальтернативной площадкой для разрешения международных конфликтов политико-дипломатическими мерами. За почти 75 лет своего существования он не раз способствовал урегулированию острейших кризисов, позволяя сохранить многие человеческие жизни. Вопреки расхожему мнению, по подавляющему большинству вопросов членам СБ удается выходить на взаимоприемлемые развязки", - заявил Ильичев.

Он добавил, что обязательным условием успешного функционирования Совета всегда являлось конструктивное взаимодействие всех его членов. Но, к сожалению, некоторые из них сегодня все чаще демонстрируют отсутствие заинтересованности в поиске компромиссов, предпочитают действовать нахрапом. Как следствие, прогресс по ряду сюжетов становится практически недостижимым.

"Так что речь здесь стоит вести не о неэффективности СБ, а о планомерной диверсионной работе ряда государств, которые стремятся превратить его в орган, штампующий исключительно продвигаемые ими решения и подходы", - сказал Ильичев.

Вместе с тем, отметил он, Россия признает необходимость адаптации Совета к современным реалиям.

"В частности, наша страна в принципиальном плане выступает за расширение представленности в этом органе развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки... А вот идея ограничения права вето, педалируемая рядом государств, совершенно неприемлема", - продолжил дипломат.

По его убеждению, данный институт – ключевой элемент выработки выверенных и сбалансированных решений Совета и отстаивания интересов меньшинства на фоне перепредставленности в СБ стран западного лагеря, придерживающихся идентичной линии.

"Кроме того, убежден, что общая приверженность принципам политического решения кризисов и отказа от насильственной смены режимов объективно сняла бы остроту полемики вокруг права вето", - заявил директор департамента МИД РФ.

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