Меркель считает, что Европе стоит подумать о мире без лидерства США

По мнению Ангелы Меркель, американские войска в ФРГ помогают защищать не только европейские страны НАТО, но также интересы Вашингтона.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Государства Европы нужно всерьез задуматься над новой реальностью, где США могут не стремиться быть мировым лидером. Соответствующие заявления сделала канцлер Германии Ангела Меркель в интервью нескольким европейским изданиям, включая газету The Guardian.

"Мы выросли с определенным пониманием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим", - сказала Меркель.

По мнению канцлера, американские войска в ФРГ помогают защищать не только европейские страны НАТО, но также интересы Вашингтона. Меркель также пообещала продолжать наращивать военный потенциал Германии.

Канцлер добавила, что существуют "веские причины" сохранять приверженность НАТО и "общему ядерному зонтику". "Но, конечно, Европа должна нести большее бремя (расходов. – прим. ред.), чем во время холодной войны", - считает Меркель.

Как уточняет РИА Новости, ранее немецкий канцлер уже выступала с критическими высказываниями в адрес США. В частности, в сентябре прошлого года она заявила, что Европе необходимо самой думать о своей безопасности, потому что США не будут защищать ее "автоматически", как это было во времена холодной войны.

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