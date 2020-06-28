Трамп назвал "заказухой" статью NYT о "сговоре" России с талибами

Президент США также считает, что NYT должны "раскрыть свой "анонимный" источник", однако, по мнению Трампа, сделать это будет невозможно, так как "скорее всего этого "человека" не существует".

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал "заказухой" статью The New York Times о том, что российская разведка якобы предлагала боевикам радикального движения "Талибан" вознаграждения за нападения на американских солдат в Афганистане, сообщает РИА Новости.

"Может, это просто очередная "заказуха" липовой (The New York) Times, как это было с их неудавшейся фальсификацией о России (обвинения в его сговоре с Москвой во время выборов 2016 года. — Прим. ред.)? Кто их "источник"?" — написал Трамп на своей странице в Твиттер.

Nobody briefed or told me, @VP Pence, or Chief of Staff @MarkMeadows about the so-called attacks on our troops in Afghanistan by Russians, as reported through an “anonymous source” by the Fake News @nytimes. Everybody is denying it & there have not been many attacks on us..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

​"Никто не докладывал <...> мне, вице-президенту Майку Пенсу или главе аппарата (Белого дома) Марку Мидоусу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане, как сообщил "анонимный источник" через фейковое СМИ The New York Times. Все это отрицают, да и нападений на нас было не много", — добавил Трамп.

Президент США также считает, что NYT должны "раскрыть свой "анонимный" источник", однако, по мнению Трампа, сделать это будет невозможно, так как "скорее всего этого "человека" не существует".

The Fake News @ nytimes must reveal its “anonymous” source. Bet they can’t do it, this “person” probably does not even exist! https://t.co/pdg4AjybOG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

​Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.

После этого посольство России в США заявило об угрозах в адрес дипломатов. МИД, с свою очередь, назвал публикацию фейком.

Позднее и движение "Талибан" опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от российской военной разведки на совершение нападений в Афганистане.

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