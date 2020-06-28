19:28 28 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.32
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Президент США Дональд Трамп

Трамп назвал "заказухой" статью NYT о "сговоре" России с талибами

© AFP 2020 / SAUL LOEB
Политика
Получить короткую ссылку
98 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200628/30752141/trump-nazval-zakazukhoy-statyu-nyt-o-sgovore-russia-s-talibami.html

Президент США также считает, что NYT должны "раскрыть свой "анонимный" источник", однако, по мнению Трампа, сделать это будет невозможно, так как "скорее всего этого "человека" не существует".

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал "заказухой" статью The New York Times о том, что российская разведка якобы предлагала боевикам радикального движения "Талибан" вознаграждения за нападения на американских солдат в Афганистане, сообщает РИА Новости.

"Может, это просто очередная "заказуха" липовой (The New York) Times, как это было с их неудавшейся фальсификацией о России (обвинения в его сговоре с Москвой во время выборов 2016 года. — Прим. ред.)? Кто их "источник"?" — написал Трамп на своей странице в Твиттер.

​"Никто не докладывал <...> мне, вице-президенту Майку Пенсу или главе аппарата (Белого дома) Марку Мидоусу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане, как сообщил "анонимный источник" через фейковое СМИ The New York Times. Все это отрицают, да и нападений на нас было не много", — добавил Трамп.

Президент США также считает, что NYT должны "раскрыть свой "анонимный" источник", однако, по мнению Трампа, сделать это будет невозможно, так как "скорее всего этого "человека" не существует".

​Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.

После этого посольство России в США заявило об угрозах в адрес дипломатов. МИД, с свою очередь, назвал публикацию фейком.
Позднее и движение "Талибан" опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от российской военной разведки на совершение нападений в Афганистане.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Акробат Ramon Kathriner выполняет трюк «Колесо смерти» в швейцарских Альпах
Тысячи метров над Землей: шоу акробатов в швейцарских Альпах - фото
Угроза наводнений: Днестр вышел из берегов
Наводнения в Молдове: вдоль Днестра и Прута строят дамбы и плотины
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться