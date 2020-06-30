Путин, Эрдоган и Роухани примут участие в видеоконференции

Планируется, что в режиме видеоконференции пройдет саммит в астанинском формате по сирийскому урегулированию.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. В среду пройдет видеоконференция между президентом России Владимиром Путиным, главой Турции Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Роухани.

"Кремль может подтвердить эту информацию", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, может ли Кремль подтвердить информацию о видеоконференции в среду Путина с Эрдоганом и Роухани.

Планируется, что в режиме видеоконференции пройдет саммит в астанинском формате по сирийскому урегулированию.

Мероприятие запланировано примерно на 14.00. Для представителей СМИ будут открыты выступления трех президентов.

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