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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.

Встреча замглавы МИД России и посла Молдовы: о чем говорили Руденко и Негуца

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200701/30785488/vstrecha-zamglavy-mid-russia-posla-moldova-o-chem-govorili-rudenko-neguta.html

Повестка беседы дипломатов оказалась довольно обширной - стороны обсудили, в числе прочего, взаимодействие министерств иностранных дел двух государств.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с послом Молдовы в РФ Андреем Негуцей актуальные вопросы отношений между двумя странами. Об этом сообщается на официальной странице молдавской дипмиссии в Facebook.

Встреча посла Молдовы в России Андрея Негуцы и замглавы МИД РФ Андрея Руденко
© Photo : Facebook / Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă
Встреча посла Молдовы в России Андрея Негуцы и замглавы МИД РФ Андрея Руденко.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам молдавско-российских отношений, в частности, по взаимодействию министерств иностранных дел, повестке дня на вторую половину 2020 года, ситуацию в приднестровском регионе", - сказано в сообщении посольства.

Кроме того, собеседники проинформировали друг друга о мерах, предпринятых в борьбе с вирусом COVID-19.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации высоко оценило участие в Москве 24 июня делегации президента Молдовы Игоря Додона и военного контингента страны в параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - отметили в дипмиссии.
Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Александр Вильф
Москва и Кишинев подписали план консультаций между МИД России и МИДЕИ Молдовы

В среду, 24 июня, в Москве на Красной площади прошел парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие делегации разных государств мира, в том числе и Молдовы. Нашу республику на торжественной церемонии представили 75 военнослужащих роты почетного караула Национальной армии. А официальную делегацию возглавил президент Игорь Додон. 

Из-за карантинных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса, традиционный парад 9 мая пришлось перенести на 24 июня.

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