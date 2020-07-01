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Путин, Эрдоган и Роухани на трехсторонней встрече по сирийскому урегулированию. Архивное фото.

Нарастить координацию по Сирии: итоги онлайн-саммита Россия - Иран - Турция

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200701/30790761/narastit-koordinatsiyu-po-siria-itogi-onlayn-sammita-russia---iran---turqey.html

Главы трех государств-гарантов приняли совместное заявление, которое отражает согласованные подходы в отношении дальнейших шагов мирного процесса.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Реджеп Эрдоган договорились нарастить координацию по Сирии.

"(Президенты) подтвердили настрой на укрепление трехсторонней координации на основании взаимных договоренностей", - говорится в итоговом заявлении прошедшей в среду видеоконференции президентов трех стран.

Зона высадки в базовом лагере Эт-Танф на юге Сирии. Архивное фото
© Public Domain / Staff Sgt. Jacob Connor
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Отмечается, что Путин, Роухани и Эрдоган обсудили текущую обстановку в Сирии, а также развитие ситуации в этой стране с момента последней встречи в Анкаре в прошлом году.

В заявлении в частности ставится задача по взаимодействию по окончательной ликвидации террористических группировок, продвижению политического процесса.

По мнению российской стороны, документ демонстрирует решимость Москвы, Тенгерана и Анкары как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии.

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