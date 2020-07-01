Нарастить координацию по Сирии: итоги онлайн-саммита Россия - Иран - Турция

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Реджеп Эрдоган договорились нарастить координацию по Сирии.
"(Президенты) подтвердили настрой на укрепление трехсторонней координации на основании взаимных договоренностей", - говорится в итоговом заявлении прошедшей в среду видеоконференции президентов трех стран.
В заявлении в частности ставится задача по взаимодействию по окончательной ликвидации террористических группировок, продвижению политического процесса.
По мнению российской стороны, документ демонстрирует решимость Москвы, Тенгерана и Анкары как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии.
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