Нарастить координацию по Сирии: итоги онлайн-саммита Россия - Иран - Турция

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Реджеп Эрдоган договорились нарастить координацию по Сирии.

"(Президенты) подтвердили настрой на укрепление трехсторонней координации на основании взаимных договоренностей", - говорится в итоговом заявлении прошедшей в среду видеоконференции президентов трех стран.

Отмечается, что Путин, Роухани и Эрдоган обсудили текущую обстановку в Сирии, а также развитие ситуации в этой стране с момента последней встречи в Анкаре в прошлом году.

В заявлении в частности ставится задача по взаимодействию по окончательной ликвидации террористических группировок, продвижению политического процесса.

По мнению российской стороны, документ демонстрирует решимость Москвы, Тенгерана и Анкары как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии.

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