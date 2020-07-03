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Edouard Philippe

Премьер-министр Франции ушел в отставку

© AFP 2020 / LUDOVIC MARIN
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200703/30812252/otstavka-premiera-france.html

На его срок пришлись пандемия нового коронавируса, пожар в Нотр-Даме, "восстание желтых жилетов" и другие кризисные события.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Елисейский дворец объявил, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку с поста главы правительства, передает телеканал RT со ссылкой на зарубежные агентства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже принял отставку Филиппа. При этом глава правительства продолжит исполнять обязанности и "вести текущие дела до назначения нового правительства", - отмечается в заявлении.

© Sputnik / Илья Питалев
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Причина ухода Филиппа с поста премьер-министра страны не уточняется. Однако вопрос о возможном уходе Филиппа обсуждался во Франции давно из-за его разногласий с лидером страны. 

Он занимал должность с мая 2017-го года. На его срок пришлись пандемия нового коронавируса, пожар в Нотр-Даме, "восстание желтых жилетов" и другие кризисные события.

Филипп выступал за сотрудничество Франции и России и отмену санкций. Более того, глава правительства говорил о желании принять участие в 12 национальных проектах РФ.

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