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Президент РФ Владимир Путин.

Путин: в Конституции СССР были "мины замедленного действия"

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200705/30828553/putin-v-konstitutsii-sssr-byli-miny-zamedlennogo-deystviya.html

"Закладка", по мнению российского лидера, произошла еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих Конституциях 24-го, 36-го и 77-го года.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в Основном законе страны в 1977 году стали "минами замедленного действия", заявил президент России Владимир Путин.

Путин встретился с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ. 3 июля 2020.
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"Что касается свободного выхода из Советского Союза… Была Конституция 1977 года, и в прежних Конституциях - было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть, и она, компартия, была стержнем всей государственной системы. И там не было никакого права выхода из компартии представителям различных национальных образований. Она все держала", - сказал он в интервью, подготовленном к эфиру телеканалом "Россия 1".

По словам российского лидера, "по сути, компартия связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны".

"И когда (компартия - ред.) сама по себе, без всяких внешних ударов, начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Это абсолютно недопустимо", - сказал Путин.

Вот это, уверен глава государства, и есть "мина замедленного действия", заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих Конституциях 24-го, 36-го, 77-го года.

"Подобных вещей мы должны избежать", - подытожил президент.

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