Президент России обсудил ситуацию в Сирии с королем Бахрейна

Помимо политических вопросов, главы государств обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества в различных сферах и взаимодействие в борьбе с распространением COVID-19.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад аль Халифа провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник, 6 июля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны.

"Затронута проблематика политического урегулирования сирийского кризиса, в том числе с учетом итогов недавно состоявшейся видеоконференции глав государств-гарантов астанинского процесса", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе телефонного разговора главы государств обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества в различных сферах и взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса.

Также стороны условились продолжать контакты. В Кремле сообщили, что инициатором разговора стала бахрейнская сторона.

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Ранее президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани провели конференцию по урегулированию ситуации в Сирии. По итогам конференции лидеры трех стран сделали совместное заявление о том, что принципы независимости и целостности Сирии подлежат всеобщему соблюдению и никто не должен их подрывать.

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