21:48 06 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.26
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.64
Поиск
Президент РФ Владимир Путин (справа) и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа , архивное фото

Президент России обсудил ситуацию в Сирии с королем Бахрейна

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
Получить короткую ссылку
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200706/30836639/Prezident-Rossii-obsudil-situatsiyu-v-Sirii-s-korolem-Bakhreyna.html

Помимо политических вопросов, главы государств обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества в различных сферах и взаимодействие в борьбе с распространением COVID-19.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад аль Халифа провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник, 6 июля. 

Путин, Эрдоган и Роухани на трехсторонней встрече по сирийскому урегулированию. Архивное фото.
© Sputnik / Валерий Мельников
Нарастить координацию по Сирии: итоги онлайн-саммита Россия - Иран - Турция

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны.

"Затронута проблематика политического урегулирования сирийского кризиса, в том числе с учетом итогов недавно состоявшейся видеоконференции глав государств-гарантов астанинского процесса", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе телефонного разговора главы государств обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества в различных сферах и взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса.

Также стороны условились продолжать контакты. В Кремле сообщили, что инициатором разговора стала бахрейнская сторона.

Сирийские хроники: атаки на российские патрули и активизация США>>>

Ранее президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани провели конференцию по урегулированию ситуации в Сирии. По итогам конференции лидеры трех стран сделали совместное заявление о том, что принципы независимости и целостности Сирии подлежат всеобщему соблюдению и никто не должен их подрывать.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Итальянский композитор Эннио Морриконе во время интервью в Риме
Памяти легендарного композитора Эннио Морриконе - фото
ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от СOVID-19
ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от СOVID-19 - видео
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться