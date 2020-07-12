На чем основываются отношения США к России - ответ Путина

Путин объяснил, что Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин назвал прискорбной антироссийскую риторику в США, подчеркнув, что она негативно влияет не только на двусторонние, но на и международные отношения. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу "Россия 1" .

"То, что там происходит, — в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе — это, конечно, прискорбно, потому что это отражается на всей системе международных отношений. Ну и конечно, негативно отражается на российско-американских отношениях", — сказал Путин.

Россия, несмотря на это, по-прежнему относится к своим партнерам с уважением, заявил президент.

"У нас в народе есть такое очень хорошее выражение: мягко стелет, но жестко спасть кладет. Вот это, как мне кажется, – вполне наш стиль", —сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, "отстаивая свои интересы без истерики и надрыва".

Говоря об идее проведения саммита пятёрки постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил, что в международных делах накопилось много неопределенностей, которые требуют внимания этих стран, такая встреча будет востребована и полезна.

В июне президент Путин выступил с инициативой проведения саммита стран "ядерной пятерки" - пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы. Решение о дате и месте саммита ядерной пятерки примут после согласования повестки, сообщили в МИД РФ.

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