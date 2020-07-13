Лавров и Помпео обсудили подготовку встречи пятерки Совбеза ООН

В российском МИД сообщили, что стороны обменялись мнениями по обеспечению стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили в понедельник по телефону подготовку предлагаемой РФ встречи лидеров стран-постоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом журналистам сообщили в российском МИД, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве также проинформировали, что Лавров и Помпео обменялись мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике.

Кроме того, стороны затронули вопросы урегулирования ситуации в Афганистане, Сирии и Ливии, а также проблемы двусторонних отношений.

В июне президент России Владимир Путин выступил с идеей проведения саммита стран "ядерной пятерки" - пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы. Решение о дате и месте саммита ядерной пятерки примут после согласования повестки, сообщили в МИД РФ.

Ранее Путин, говоря об идее проведения саммита пятёрки постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил, что в международных делах накопилось много неопределенностей, которые требуют внимания этих стран, такая встреча будет востребована и полезна.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova