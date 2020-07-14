"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3

Вся система международной безопасности в военной сфере, которая тщательно выстраивалась в острых конфликтных ситуациях холодной войны, по инициативе Вашингтона разрушена.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в Белом доме, судя по всему, окончательно решили не продлевать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это последний документ, ограничивающий военную мощь двух ядерных держав. Чем грозит миру распад системы международной безопасности — в материале обозревателя РИА Новости Андрея Коца.

Включить Китай

В беседе с журналистами глава МИД подчеркнул, что поддаваться панике из-за непродления СНВ-3 не нужно — Россия способна гарантированно обеспечить себе безопасность даже без него. Тем не менее это соглашение было очень важным. СНВ-3 заключили президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама 8 апреля 2010-го. Документ вступил в силу в феврале 2011 года, и срок его действия истекает в 2021-м.

Договор предусматривал сокращение ядерных боезарядов в арсеналах России и США до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. СНВ-3 подписали ровно через год после окончания действия СНВ-1. И если в первой половине десятых в его продлении мало кто сомневался, то с приходом в Белый дом Дональда Трампа ситуация резко изменилась.

Одним из основных условий дальнейшего существования СНВ-3 американский лидер назвал участие в нем Китая. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун объяснил, что это возможно только в двух случаях: если Китай нарастит ядерные арсеналы до уровня США или если Вашингтон сократит свои. Другие варианты для Пекина неприемлемы, так как не учитывают колоссальную разницу в стратегических потенциалах.

Еще одно условие, выдвинутое Вашингтоном, не устраивает Москву. В начале июля спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" проекты ракет "Буревестник" и дронов "Посейдон" и призвал закрыть их, поскольку они не попадают под ограничения СНВ-3. Американцы и ранее настаивали на ограничении новейших российских вооружений, в том числе неядерных гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон".

"Это свидетельствует лишь о том, что у США не остается рычагов для сохранения мирового лидерства, за исключением ядерного шантажа, — объясняет РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. — Экономически они уже по некоторым направлениям отстают от Китая, а по ряду военных технологий (например, по гиперзвуку) — от России. Поэтому и стремятся склонить нас к отказу от передовых разработок. Нам не следует попадаться на эту уловку”.

Бескомпромиссная позиция

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не станет упрашивать США продлить договор. Хотя Москва всегда была готова пойти на определенные уступки. Министр сообщил, что с американцами обсуждали возможность ограничения численности двух новейших российских стратегических систем в рамках СНВ-3, когда они будут полностью развернуты. Речь о гиперзвуковых планирующих боевых блоках "Авангард" и тяжелых межконтинентальных баллистических ракетах "Сармат".

"Что касается трех остальных систем (крылатой ракеты "Буревестник", подводного дрона "Посейдон" и гиперзвуковых "Цирконов". — Прим. ред.), то они новые, они не вписываются в категории, на которые распространяется договор СНВ-3, — подчеркнул Лавров. — Но мы готовы начинать разговор о том, чтобы и вооружения, которые не являются классическими с точки зрения действующего соглашения, становились предметом дискуссии".

Впрочем, маловероятно, что Штаты пойдут на ответные уступки. Вашингтон неоднократно высказывался бескомпромиссно: "Или вы безоговорочно соглашаетесь на наши условия, или мы выходим из договора".

Очевидно, ни Россия, ни Китай не намерены соглашаться с претензиями американцев, не учитывая собственные национальные интересы. По мнению специалистов, у договора СНВ-3 мало шансов на продление.

А это значит, что полностью изменится вся международная система безопасности.

Качество вместо количества

"Если говорить именно о системе международной безопасности в военной сфере, то надо признать, что ее фактически уже нет, — рассуждает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Эта система держалась на соглашениях между СССР и США, позднее — Россией и США. Это договоры по ПРО, РСМД, о всеобщем запрете на ядерные испытания, что американцы не ратифицировали. Соглашение о безопасности и сотрудничестве в Европе, а также его часть — Договор об обычных вооруженных силах в Европе, который тоже благодаря США скончался. Вся система, которая тщательно выстраивалась в острых конфликтных ситуациях холодной войны, по инициативе Вашингтона разрушена".

Эксперт подчеркнул, что, помимо пока еще действующего СНВ-3, остался лишь Договор о режиме контроля за ракетными технологиями. Однако и этот документ американцы пытаются продавить под себя. В июне агентство Рейтер со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе и руководстве страны сообщило, что Белый дом собирается пересмотреть положения договора, чтобы продавать больше боевых беспилотников разным странам. Вряд ли это устроит других участников соглашения.

"Можно с сожалением констатировать, что теперь все придется конструировать заново, — отмечает Мураховский. — Наш президент уже выступил с инициативой встречи пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить этот вопрос. Может быть, перейти к международному договору если не об ограничении, то хотя бы о контроле над ядерными вооружениями. Но судя по политике и позиции Вашингтона и Лондона, перспективы у этой инициативы минимальные".

Эксперт подчеркнул, что не считает вероятной новую "количественную" гонку вооружений, когда Россия и США примутся опять наращивать численность ядерных боезарядов и средств их доставки. Однако борьба за технологическое превосходство в области стратегических вооружений обещает быть жаркой.

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