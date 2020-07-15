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Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото.

Разговор Путина и Меркель: Минские соглашения не могут быть пересмотрены

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200715/30945998/razgovor-putina-i-merkel-minskie-soglasheniya-ne-mogut-byt-peresmotreny.html

Президент России и канцлер Германии в состоявшемся телефонном разговоре рассмотрели вопросы урегулирования на востоке Украины.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель негативно оценили недавние заявления Киева о необходимости пересмотреть Минские соглашения по Донбассу, сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, главы двух стран подтвердили безальтернативность договоренностей, достигнутых в Минске, как единственной основы для урегулирования конфликта на востоке Украины. По мнению Путина, попытки украинских властей исказить содержание документа контрподуктивны.

"Отмечена важность полной и безусловной реализации "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах "нормандского квартета", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Путин и Ангела Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", — уточнили в пресс-службе.

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Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что Минские соглашения во многом потеряли свою актуальность.

Комментируя это заявление, замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак отметил, что если Киев в ближайшее подтвердит или не опровергнет слова Резникова, то это будет означать выход Украины из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

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