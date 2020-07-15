Разговор Путина и Меркель: Минские соглашения не могут быть пересмотрены

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель негативно оценили недавние заявления Киева о необходимости пересмотреть Минские соглашения по Донбассу, сообщила пресс-служба Кремля.
Кроме того, главы двух стран подтвердили безальтернативность договоренностей, достигнутых в Минске, как единственной основы для урегулирования конфликта на востоке Украины. По мнению Путина, попытки украинских властей исказить содержание документа контрподуктивны.
"Отмечена важность полной и безусловной реализации "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах "нормандского квартета", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Путин и Ангела Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", — уточнили в пресс-службе.
Комментируя это заявление, замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак отметил, что если Киев в ближайшее подтвердит или не опровергнет слова Резникова, то это будет означать выход Украины из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
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