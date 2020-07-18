В ЕС выразили обеспокоенность санкциями США против "Северного потока-2"

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Европейский союз серьезно обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении европейских компаний, в том числе по "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку". Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Европейский чиновник подчеркнул, что ЕС выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, которые ведут легальный бизнес.
"Евросоюз твердо выступает против любых санкций США в отношении европейских компаний, преследующих свои законные бизнес-интересы, и считает, что экстерриториальные ограничения противоречат международному праву... Европейская политика должна определяться здесь в Европе, а не третьими странам", - отметил Боррель.
Например, профессор международных отношений Гамильтонского колледжа в Нью-Йорке Алан Кафруни, которого цитирует РИА Новости, считает, что объявление госдепартамента о возможных санкциях в отношении широкого круга лиц и организаций, причастных к российским проектам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", является серьезной эскалацией в отношениях США и Германии и может привести к уступкам со стороны Берлина в вопросе закупок американского СПГ.
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