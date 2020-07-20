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Председатель Комитета по международным делам Совета федерации России Константин Косачев

Косачев: Москва заинтересована в сотрудничестве с Молдовой

© Sputnik / Asatur Yesayants
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200720/30999252/Kosachev-Moskva-zainteresovana-v-sotrudnichestve-s-Moldovoy.html

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев встретился в понедельник с чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова Андреем Негуцей.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В России заинтересованы расширять политическое и экономическое сотрудничество с Молдовой, хотя стороны  переживаютт непростые времена, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в понедельник на встрече с чрезвычайным и полномочным послом республики Андреем Негуцей.

Министерство здравоохранения
© Sputnik / Miroslav Rotari
Минздрав Молдовы готов начать сотрудничество с российскими коллегами

Косачев напомнил, что с 2008 года прекратила действовать российско-молдавская межпарламентская комиссия, цель которой - развивать сотрудничество между странами. Однако члены Совета Федерации продолжают контактировать с коллегами, отметил он.

"Мы, конечно, заинтересованы, чтобы всемерно активизировался межпарламентский диалог между нашими странами. Разумеется, этот диалог переживал и продолжает переживать непростые времена с учётом того, что в молдавском парламенте есть разные точки зрения на развитие парламентского сотрудничества с Россией. Мы активно взаимодействуем с теми политическими силами, прежде всего назову партию и фракцию социалистов, которые выступают за то, чтобы это сотрудничество было максимально активным", - сказал глава международного комитета, сообщает телеканал "Вместе РФ".

В свою очередь Андрей Негуца рассказал, что в Молдове следили за подготовкой к принятию поправок в российскую Конституцию и отметил их важность.

"Стараемся перенять, что можно в условиях политической системы Молдовы, для нас это тоже важно. У нас идёт также обсуждение, что необходимо было бы менять в нашей конституции", - отметил посол.

Также Негуца рассказал о том, как идёт подготовка в республике к президентским выборам.

Выборы президента Молдовы и запланированы в республике на 1 ноября. Действующий президент Игорь Додон пока не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок. 

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