Телефонный разговор Путина и Трампа: стабильность, безопасность, экономика

Лидеры России и США также обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз-Аполлон.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обсудили вопросы стратегической стабильности и контроль над вооружениями.

"Подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", — рассказали в Кремле.

Источник сообщает, что собеседники отметили важное значение российской инициативы о проведении саммита стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности.

Также оба президента подтвердили готовность развивать торгово-экономические связи двух стран.

"Лидеры России и США обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз-Аполлон". Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — рассказали в Кремле.

Отмечается, что разговор носил конструктивный и содержательный характер.

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