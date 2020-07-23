Телефонный разговор Путина и Трампа: стабильность, безопасность, экономика

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Кремля.
Главы государств обсудили вопросы стратегической стабильности и контроль над вооружениями.
"Подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", — рассказали в Кремле.
Также оба президента подтвердили готовность развивать торгово-экономические связи двух стран.
"Лидеры России и США обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз-Аполлон". Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — рассказали в Кремле.
Отмечается, что разговор носил конструктивный и содержательный характер.
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