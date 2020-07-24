Попытка вбить клин: Москва о предложении Помпео создать альянс против Пекина

Госсекретарь США считает, что "если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то он изменит нас".

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. В столице России прокомментировали призыв госсекретаря Майка Помпео создать коалицию против Пекина.

Ранее глава Госдепа предложил создать "новый альянс демократий" для противодействия Китаю. По его словам, "если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то он изменит нас".

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот демарш "попыткой вбить клин".

Она подчеркнула, что Москва намерена и дальше укреплять сотрудничество с Пекином, которое рассматривает как важнейший фактор стабилизации ситуации в мире.

Она выразила удивление вызывающим тоном высказываний Помпео, содержащих "грубости в адрес Китая, его общественно-политического строя и руководства страны"."Провоцируемая Вашингтоном напряженность в отношениях с Пекином вредит не только США и Китаю, но и серьезно осложняет международную обстановку в целом", — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила, что обе страны являются постоянными членами Совбеза ООН и вместе с другими участниками "пятерки" несут особую ответственность за поддержание глобальной стабильности.

Заявление Помпео также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не дружит против кого-то.

"И все, будь то интеграционное объединение или объединение политическое, они направлены на развитие отношений добрососедства и взаимной выгоды", — подчеркнул он.

Песков напомнил, что Москва развивает с Пекином особые партнерские отношения.

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