Путин и Зеленский обсудили аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса

Телефонный разговор состоялся по инициативе президента Украины накануне прекращения огня, которое должно наступить в Донбассе в понедельник.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Главы государств обсудили проблематику преодоления регионального конфликта, сообщили в Кремле.

В частности, политики позитивно оценили согласование членами Минской трехсторонней контактной группой дополнительных мер по прекращению огня.

"Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы", — говорится в сообщении.

Перемирие должно вступить в силу в понедельник.

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Предусматривается запрет наступательных и диверсионных действий, ведения огня, в том числе снайперского, размещения вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.

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