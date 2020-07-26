20:22 26 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.94
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Путин и Зеленский обсудили аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса

IAN LANGSDON
Политика
Получить короткую ссылку
27410
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200726/31070774/telefonnyy-razgovor-putina-i-zelenskogo-donbass.html

Телефонный разговор состоялся по инициативе президента Украины накануне прекращения огня, которое должно наступить в Донбассе в понедельник.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Главы государств обсудили проблематику преодоления регионального конфликта, сообщили в Кремле.

В частности, политики позитивно оценили согласование членами Минской трехсторонней контактной группой дополнительных мер по прекращению огня.

"Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы", — говорится в сообщении.

Перемирие должно вступить в силу в понедельник.

Новое прекращение огня в Донбассе: решение, подготовка, реакции >>>

Предусматривается запрет наступательных и диверсионных действий, ведения огня, в том числе снайперского, размещения вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Разговор Путина и Меркель: Минские соглашения не могут быть пересмотрены


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пандус к морю.
Как сейчас проходит отдых в Турции - фото
В ШОС обсуждают поставки российской вакцины от COVID-19.
В ШОС обсуждают поставки российской вакцины от COVID-19
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться