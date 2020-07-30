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Экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Делегацию Киева в контактной группе по Донбассу возглавит первый президент

© Sputnik / Евгений Котенко
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200730/31115692/Delegatsiyu-Kieva-v-kontaktnoy-gruppe-po-Donbassu-vozglavit-pervyy-prezident.html

Распоряжение о назначении Леонида Кравчука уже подписал действующий глава государства Владимир Зеленский.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Экс-президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию Киева на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Действующий президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующее распоряжение.

"Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого — что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе — я буду это делать до последнего вздоха, вот почему я и согласился", — приводит слова Кравчука РИА Новости со ссылкой на телеканал "Украина 24" .

В июле бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. До назначения нового человека ею руководил первый замглавы украинской делегации Алексей Резников.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру Резникова, однако тот открыто заявил о желании остаться в своей текущей роли. По его словам, делегацию должен возглавить "представитель более старшего возраста".

Владимир Путин и Владимир Зеленский.
IAN LANGSDON
Путин и Зеленский обсудили аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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