Зачем Пентагон намерен вложить 130 миллионов долларов в авиабазу Кымпия-Турзий

Появление в соседних с Россией странах военных баз США делает эти государства в мирное время – звеньями в поясе региональной нестабильности, пишет военный обозреватель.

В рамках военного бюджета на 2021 год Пентагон запросил в Конгрессе США $130,5 млн. на модернизацию и расширение лучшей в Румынии авиабазы Кымпия-Турзий (Câmpia Turzii) – для размещения там значительных сил американских ВВС. Это самый крупный зарубежный инфраструктурный проект Пентагона в формате антироссийской "Европейской инициативы сдерживания", на которую в военном бюджете США на 2021 финансовый год может быть выделено всего $3,8 млрд. Для сравнения, в Германии на модернизацию авиабаз Рамштайн (где находится штаб Командования ВВС США в Европе) и Шпангдалем Пентагону в 2021 году требуется всего $36 млн и $25 млн.

Главная цель американских инвестиций – провокационное военное "сдерживание" России (которая Бухаресту ничем не угрожает).

Авиабаза Кымпия-Турзий может стать главным опорным пунктом Пентагона для операций в Юго-Восточной Европе и Черноморском регионе. Здесь планируется установка современной системы контроля воздушного пространства, расширение ВПП для приема тяжелых самолетов, строительство новых стоянок для размещения большего количества истребителей, дополнительных арсеналов, топливных резервуаров и складов техники.

ВВС США в 2019 году вложили в модернизацию авиабазы Кымпия-Турзий около 40 миллионов долларов, но сегодняшних возможностей объекта Пентагону недостаточно, и это буквально "подрывает способность выполнять миссии и боеготовность" в Восточной Европе.

В последние годы Европейское командование вооруженных сил США также немало потратилось на модернизацию румынской авиабазы М. Когэлничану (пригород Констанцы), которая в основном используется Армией США.

Вероятно, новый этап расширения румынских авиабаз связан также с выводом части американских войск из Германии (12 тысяч из 24 тысяч человек).

Передислокация состоится в течение нескольких недель , и многие рейнджеры для более комфортного "сдерживания России" переедут поближе к Черному морю. Подобные проекты Пентагона ускоряют милитаризацию Причерноморских государств, способствуют дальнейшему росту региональной напряженности и военных угроз.

Реакция России

Москва внимательно наблюдает за разрушением системы безопасности в Европе, расширением военной деятельности США и НАТО. Руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев 29 июля напомнил, что "Основополагающий акт Россия – НАТО" запрещает дислоцирование на постоянной основе иностранных войск альянса на территории "новичков", поэтому "размещение там американских войск является прямым и агрессивным нарушением Акта". Это в полной мере относится к Румынии, пренебрегающей реальной безопасностью 18-миллионного народа во имя виртуальной заокеанской идеи "сдерживания" соседней ядерной державы.

В Совфеде также отметили, что Россия учтет военные планы Вашингтона в Европе и "нацелит свои системы на новые зоны дислокации американских войск", и это не прибавит безопасности Румынии и сопредельным Болгарии и Молдове. Любая восточноевропейская страна с военными базами США становится заложником Пентагона, тем более сопредельная с РФ по морской границе (от Констанцы до Севастополя – всего 390 км).

Здесь необходимо пояснить, что российские ракеты нацеливаются на страны НАТО с военными базами США не в силу "природной агрессивности" Кремля, а потому что применение американского оружия на европейской земле зависит исключительно от решений Вашингтона, которые не всегда коррелируются с реальностью (все помнят бесславную историю агрессии в Афганистане, Ираке, Югославии, Ливии, Сирии и ряде других суверенных стран). Крупногабаритные самолеты и новые истребительные эскадрильи ВВС США появятся на авиабазе Кымпия-Турзий с тоннами вооружения и ракетно-бомбовым арсеналом – для боевого применения по конкретному противнику. Разумеется, это Россия.

На всякое усиление военных позиций США и НАТО вблизи своих границ РФ реагирует оперативно, асимметрично и убедительно.

Для сохранения стратегического превосходства в Восточной Европе Москва вынуждена укреплять стратегические ядерные силы, наращивать обычные войска и вооружения, разновидовую войсковую группировку в Крыму.

Растет дальность и эффективность новейших российских вооружений. Разрабатывается наземная модификация крылатой ракеты "Калибр", которая по многим параметрам превосходит Tomahawk. В Черноморском регионе несет боевое дежурство авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Совершенствуется технологически и осваивает морскую специализацию оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" дальностью до 500 км. В Крыму размещены три дивизиона зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", способные уничтожать воздушные цели на расстоянии до 400 километров.

На полуостров перебрасываются дальние бомбардировщики Ту-22М3 с крылатыми ракетами, которые позволяют поразить любую точку Европы, включая авиабазы и позиционный район ПРО в Румынии. Черноморский флот усилен надводными боевыми кораблями и субмаринами с новейшим ракетным оружием на борту. Коллективный Запад не оставляет России иного выбора.

Между тем, румынская (де-факто американская) авиабаза Кымпия-Турзий расположена в 300 км от границ Молдовы, и самим фактом существования угрожает мирному соседнему народу.

Таковы география, и тактика боевого применения авиационных средств поражения, ракетных комплексов сухопутного и морского базирования, систем дальней ПВО-ПРО.

Перспективы "сдерживания"

Соединенные Штаты и НАТО в обозримом будущем намерены неизменно проецировать силу на восток, создавать новые структуры, передовые позиции, противоракетную оборону в соседних с Россией странах – Румынии, Польше и на Украине. Разрабатывается проект создания базы Пентагона в Молдове. При этом многонациональные войска альянса готовятся не к гуманитарным или миротворческим миссиям, а к совместным боевым операциям (включая "изгнание российских войск" из Приднестровья), к стратегической блокаде России.

Регулярно взлетающие с румынской базы Кымпия-Турзий стратегические беспилотники США MQ-9 Reaper в ударном оснащении представляют собой эквивалент ракет средней дальности, а в разведывательной модификации предназначены для определения режимов работы ПВО и вскрытия координат военных объектов, оценки возможностей войсковой группировки вероятного противника. В конечном итоге – для боевых действий, характер которых в Черноморском регионе прогнозировать несложно.

Командование ВВС США в Европе в июне подтвердило, что стратегические бомбардировщики Lancer у берегов Крыма тренировались применять крылатые ракеты большой дальности AGM-158C LRASM. Примерно в это же время высокопоставленный представитель Генштаба Вооруженных Сил РФ Сергей Рудской выразил беспокойство в связи с возможным размещением в Румынии американских крылатых ракет Tomahawk. А еще в Черное море зачастили ракетные эсминцы США. В регионе постоянно сохраняется риск первого "непроизвольного выстрела", и такое "сдерживание" до добра не доведет.

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