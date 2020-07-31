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Здание Европейской комиссии

Новый посол Молдовы в ЕС вручила верительные грамоты главе Еврокомиссии

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200731/31126860/noviy-posol-moldovy-v-es-vruchila-veritelnye-gramoty-glave-evrokomissii.html

Во время встречи молдавские дипломаты обсудили с руководством Европейской комиссии проблемы эпидемиологической ситуации с COVID-19 в нашей стране.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Глава представительства Республики Молдова в Европейском союзе Даниела Морарь представила верительные грамоты председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Во время беседы с представителями руководства ЕС посол Молдовы заявила, что приоритетами ее мандата станут эффективное выполнение Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС, а также конструктивное участие нашей страны в Восточном партнерстве.

Кроме того, Морарь выразила благодарность ЕС за помощь в борьбе с эпидемией COVID-19. 

Глава Еврокомиссии обсудила с представителями Молдовы эпидемиологическую ситуацию в нашей стране и меры, которые предпринимает правительство РМ для предотвращения распространения инфекции.

Для преодоления последствий кризиса, связанного с пандемией COVID-19, в июле Европейский союз выделил Молдове кредит на сумму 100 миллионов евро в качестве макрофинансовой помощи.

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Теги:
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