Задержание россиян в Белоруссии стало предметом обсуждения Путина с Совбезом

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания российских граждан в Белоруссии и их освобождение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом говорилось на совещании в режиме видеосвязи, которое глава государства провел в пятницу. "Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии", - сказал Песков.

"Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены".

На совещании также традиционно обсуждались различные вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении россиян было возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Москва заявила, что российские граждане не причастны к внутриполитическим процессам в республике. В МИД РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.

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