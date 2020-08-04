МИД РФ о задержании россиян в Минске: вина ничем не доказана, в обиду не дадим

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спектаклем ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии.
Ранее президент Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и национальному собранию в преддверии выборов назвал "враньем" и "легендой" заявления о том, что задержанные в Белоруссии россияне летели в Стамбул. Он также опроверг сообщения о том, что договорился с руководством РФ о задержанных россиянах.
"Александр Григорьевич политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные", - сказала Захарова журналистам.
Она добавила, что под отношениями РФ и Белоруссии "прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия".
"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - заключила Захарова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были там транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
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