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Здание МИД РФ.

МИД РФ о задержании россиян в Минске: вина ничем не доказана, в обиду не дадим

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200804/31166130/mid-rf-o-zaderzhanii-rossiyan-v-minske-vina-nichem-ne-dokazana-v-obidu-ne-dadim.html

Ранее во вторник президент Александр Лукашенко в послании народу и парламенту опроверг сообщения о том, что договорился с Москвой о содержащихся под арестом.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спектаклем ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии.

Сергей Нарышкин, архивное фото.
© Sputnik / Sergey Guneev
Нарышкин прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

Ранее президент Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и национальному собранию в преддверии выборов назвал "враньем" и "легендой" заявления о том, что задержанные в Белоруссии россияне летели в Стамбул. Он также опроверг сообщения о том, что договорился с руководством РФ о задержанных россиянах.

"Александр Григорьевич политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные", - сказала Захарова журналистам.

Она добавила, что под отношениями РФ и Белоруссии "прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия".

"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - заключила Захарова.

Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов части военной компании в Белоруссии.
© Screenshot / Телеканал Беларусь 24
Белоруссия: следователи сказали, что вменяется задержанным россиянам
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении россиян было возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были там транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.

Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов части военной компании в Белоруссии
© AP Photo / Belarusian KGB, State TV and Radio Company of Belarus
Задержание россиян в Белоруссии стало предметом обсуждения Путина с Совбезом
В МИД РФ сообщали, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.

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