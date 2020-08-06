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Паспорт гражданина США.

Лукашенко: люди с американскими паспортами тоже есть среди задержанных

© Sputnik / Михаил Мокрушин
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200806/31189823/lukashenko-lyudey-s-amerikanskimi-pasportami-tozhe-zaderzhivali.html

Таким образом, речь идет не только о 33 российских гражданах, изолированных белорусскими властями ранее.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных во время избирательной кампании в республике есть люди "с американскими паспортами, женатые на американках, работающих в Госдепе".

"По словам президента, в Беларуси уже задержано немало людей, которые — и это уже доказано — ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в стране. И речь далеко не только о задержании членов ЧВК (частной военной компании – ред.)", — сообщила пресс-служба белорусского президента, цитируемая РИА Новости.

Лукашенко заявил, что властям "известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки".

"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии. <...> Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются, хайповались на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного", - сказал Лукашенко.

Здание МИД РФ.
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По его словам, таких людей в Белоруссии немало, и все они "позеленели от денег" — "кто платит, за того и поют".

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, с 4 августа началось досрочное голосование. На высший государственный пост претендуют пять человек, включая действующего президента Лукашенко. Кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста и задержаниями сторонников оппозиции.

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