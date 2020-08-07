"Мы их недооценили": Запад впервые признал военный успех русских в Сирии

Авторы доклада сделали вывод, что израильские авиаудары по объектам Ирана в стране и антироссийские санкции не заставили Москву и Тегеран отказаться от поддержки Башара Асада или хоть в какой-то степени ограничить ему помощь.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Если бы не помощь русских, Башар Асад проиграл бы войну — американцы признали, что именно вмешательство Москвы, а также Ирана и "Хезболлы" позволило сирийской армии отбить у незаконных вооруженных группировок большую часть страны. К такому выводу пришла исследовательская служба конгресса в 49-страничном докладе "Обзор вооруженного конфликта в Сирии и реакция США". На что еще обращают внимание военные аналитики и какие дают прогнозы — в материале обозревателя РИА Новости Андрея Коца.

Расстановка сил

Документ иллюстрирует карта Сирии. Центральную, западную и южную части страны контролирует правительство Башара Асада, за исключением небольшого анклава на границе с Иорданией, где находится военная база США Ат-Танф. Мухафаза Идлиб на северо-западе — под властью экстремистских группировок и Турции. Территории на севере и к востоку от Евфрата — примерно треть Сирии — у курдов.

Здесь аналитики лукавят, так как фактически именно Вашингтон контролирует эти земли. Американцев тут немного — согласно докладу, около 600 штыков. Однако они занимают позиции вокруг основных месторождений нефти в этом богатом на углеводороды регионе.

Кроме того, на востоке Сирии действуют несколько сотен бойцов частных военных компаний. В документе отмечается, что официальное правительство считает военное присутствие США в этом регионе незаконным. Однако в Вашингтоне указывают, что нефтяные поля необходимо охранять от террористов.

Авторы доклада не скрывают, что иногда возникают стычки с армией Асада. Так, они утверждают, что в феврале этого года на блокпосту в населенном пункте Камышлы сирийские военные обстреляли патруль Вооруженных сил США. Никто не пострадал. Кроме того, упоминаются участившиеся случаи прямого противостояния российских и американских военнослужащих на северо-востоке страны.

В Сети опубликовано уже около десятка видеороликов, где бронемашины армии США пытаются заблокировать проезд автомобилей военной полиции России. До стрельбы дело, к счастью, не доходило.

Россия не уйдет

В целом американцы признают, что израильские авиаудары по объектам Ирана в стране и антироссийские санкции не заставили Москву и Тегеран отказаться от поддержки Башара Асада или хоть в какой-то степени ограничить ему помощь.

"США недооценили возможности и желание Москвы использовать Сирию в качестве плацдарма для распространения своего влияния на Ближнем Востоке, — пишут аналитики. — Нельзя исключать прямого военного столкновения с Россией, Ираном или их "прокси". Кроме того, необходимо понять, насколько далеко Москва может зайти в поддержке своего сирийского союзника".

Авторы доклада с сожалением констатируют, что давить на Дамаск все сложнее. Линию фронта удалось отбросить от сирийской столицы благодаря помощи в первую очередь российской авиации и спецназа, большая часть страны — под контролем "режима". У политических противников Башара Асада практически не осталось козырей на руках. В то же время курды постепенно сближаются с Дамаском. А значит, центральное правительство может вернуть себе контроль над востоком и севером.

Экстремисты по-прежнему опасны

В декабре 2018-го Дональд Трамп объявил о победе над ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). Однако аналитики считают, что группировка еще не разгромлена. Союзники США захватили последние опорные пункты ИГ в Сирии в марте 2019 года. Но исламисты сохранили структуру командования и управления повстанцами как в Сирии, так и Ираке. А значит, все еще могут наносить чувствительные удары.

"В дальней перспективе судьба ИГ в Сирии зависит от нашей способности создать в стране органы безопасности, которые не позволят группировке вновь набрать силу, — подчеркивают авторы доклада. — Но угроза "Исламского государства" — это надолго. Нам необходимо и впредь поддерживать курдов, чтобы они боролись с террористами".

Еще одна угроза — лагеря военнопленных, в которых сейчас около десяти тысяч боевиков ИГ. Они расположены главным образом на севере страны и охраняются курдскими подразделениями. Помимо этого, есть еще лагеря для членов семей экстремистов. В крупнейшем из них — Аль-Холе — около 66 тысяч жен и детей террористов. По мнению аналитиков, боевики продолжают там пропаганду, поддерживая боевой дух заключенных, а ИГ планирует налеты, чтобы освободить сторонников.

Курдское руководство неоднократно заявляло о нехватке сил для охраны пленных. Американцы помогать не спешат — Вашингтон настаивает, чтобы родные страны боевиков репатриировали их домой для отбывания наказания. Но никто не горит желанием возвращать "своих" террористов и все придумывают различные предлоги, чтобы уклониться от этого.

Проблемная провинция

Самая горячая точка — провинция Идлиб. Там сейчас действуют Сирия, Россия, Иран и Турция. Войск США нет, однако американцы неоднократно наносили удары по отрядам, связанным с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещенная в России). Негосударственные формирования представлены запрещенными в России группировками "Хайят Тахрир аш-Шам", "Хурас ад-Дин", а также "Сирийской национальной армией", "Хезболлой" и другими. Есть и боевики ИГ.

"Северные районы Идлиба — единственный регион, контролируемый оппозиционными силами, — подчеркивают аналитики. — Местные группировки — это то, что осталось от тех, кто бросил вызов Дамаску в 2011-м. С 5 марта в Идлибе перемирие, о котором договорились президенты Турции и России. Их войска совместно патрулируют стратегическую трассу М4".

Авторы доклада уточняют, что пока перемирие удается сохранить, несмотря на обстрелы со стороны боевиков. Однако Турция не прекратила перебрасывать в Идлиб войска и недавно выразила готовность в случае необходимости возобновить боевые действия. А это значит, что война в Сирии еще далека от завершения.

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