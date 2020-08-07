Негуца рассказал российским журналистам о кредите РФ и о выборах президента

Посол Молдовы в Москве встретился с представителями российских СМИ и ответил на интересующие их вопросы.

Посольство Молдовы в РФ стало первым диппредставительством в Москве, собравшим российских журналистов не в онлайн-формате, а очно.

Забытые на время пандемии коронавируса встречи с дипломатами посол Республики Молдова в России Андрей Негуца пообещал проводить регулярно, показывая тем самым открытость республики по отношению к России.

Причем, большую часть времени во время встречи дипломат уделил ответам на вопросы агентства Sputnik.

Предоставлено посольством Республики Молдова в РФ. © Sputnik / Алексей Стефанов

Предоставлено посольством Республики Молдова в РФ. © Sputnik / Алексей Стефанов

Встреча посла Молдовы с журналистами из российских СМИ. © Photo : Предоставлено посольством Республики Молдова в РФ. 1 / 3 © Sputnik / Алексей Стефанов Предоставлено посольством Республики Молдова в РФ.

Кредит от России закроет бюджетный минус

Несмотря на то, что Конституционный суд Молдовы запретил брать заем на 200 миллионов евро у России, Андрей Негуца надеется, что со второго раза получить эти деньги удастся.

"Бюджет Молдовы имеет минус, а не финансовую дыру - 4 миллиарда 160 миллионов леев. Эти 200 миллионов евро составляют именно такую сумму. В бюджете она уже заложена, наш бюджет даже корректировать не надо. И тогда кабинету министров будет гораздо легче справиться со сложившейся ситуацией", - отметил господин посол.

Именно Андрей Негуца от имени Молдовы ставил свою подпись под документом о получении кредита весной. Со стороны России документ скрепил своей подписью заместитель главы Минфина России Юрий Зубарев. Но оппозиция заблокировала возможность получить у России деньги на льготных условиях - под 2% годовых.

Впервые после этого, как рассказал дипломат, на тему получения кредита президенту Молдовы Игорю Додону удалось лично поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным 24 июня, когда "он приезжал вместе с нашими солдатами на Парад Победы и они согласовали, что мы еще раз начинаем [переговоры]".

" 4 августа Игорь Додон находился в Москве – у него состоялась плодотворная встреча с Дмитрием Николаевичем Козаком (заместителем главы президентской администрации – ред.). Они обсуждали этот вопрос и дали отмашку, что делегации Минфинов Молдовы и России могут встретиться. Я сейчас жду, когда министр финансов господин Пушкуца из Молдовы приедет сюда для обсуждения. Наиболее вероятно, что договор будет подписан, и он станет поддержкой бюджету Республики Молдова", - сказал Андрей Негуца.

Выборы президента: участков станет в три раза больше

Посольство активно готовится к выборам президента Молдовы, которые состоятся 1 ноября этого года. До 2016 года в России открывалось восемь избирательных участков, четыре года назад добавили еще три. В 2016 году три дополнительных избирательных участка в России были открыты в Калининграде, Сочи и Новосибирске, но на каждый пришло меньше ста человек. "Тогдашней власти было выгодно показать, что количество участков в России тоже выросло".

"Сейчас мы реально имеем 18 избирательных участков, на каждом из которых будет голосовать по несколько тысяч граждан Молдовы. Но в нашем проекте, в черновике – открытие 38 участков. Минимум три в Москве, три в Московской области, три в Санкт-Петербурге и по одному в Курске, Липецке, Твери Воронеже, Туле, Ростове, Сургуте…", - пояснил дипломат.

Он отметил, что это станет возможным благодаря изменившимся правилам. Раньше решение об открытии избирательных участков принималось через МИД, который утверждал список на заседании правительства, и дальше без оспаривания решение спускалось в Центральную избирательную комиссию.

Сейчас предложение посольства напрямую идет в ЦИК, и там согласовывается. А посольству списки и количество проживающих в том или ином городе граждан Молдовы предоставляют диаспоры, пояснил Андрей Негуца. Именно они обращаются в посольства, обосновывая необходимость открыть участки. Также представителям диаспоры предоставляется право самим договариваться с местными властями о предоставлении помещений для открытия участка, они же будут работать и в избирательных комиссиях на местах.

"Главное, чтобы коронавирус не помешал", - отметил дипломат.

Экспорт яблок в Россию больше, чем в советское время

Снятие Россией таможенных пошлин по шести товарным группам – овощам, фруктам, винным изделиям, а с 1 июля семенам подсолнечника, - благоприятно сказалось на торговых отношениях между двумя странами, считает Андрей Негуца.

"В прошлом году мы экспортировали в Россию 220 тонн яблок. Даже в советское время таких цифр не было. Благодаря тому, что таможенная пошлина снята, мы выигрываем на один килограмм яблок, один лей. Для понимания, 20 лей – это один доллар. На один килограмм кажется немного, но на 220 тысяч тонн, получается большой выигрыш. И так по всем остальным товарам", - говорит дипломат.

Похожая ситуация и по вину – в 2018 году Молдова экспортировала в Россию полтора миллиона декалитров, в 2019 году – уже 2,9 млн. "Почти в два раза вырос экспорт виноматериалов в Россию. Доля бутылочного вина увеличивается, но еще есть розлив – когда цистернами привозим".

По словам Андрея Негуца, экспортом в Россию занимаются ограниченное количество молдавских компаний. Но ежедневно посольство получает из Кишинева письма с просьбой предоставить такую возможность гораздо большему числу предприятий. "Иногда мы предлагаем решение – под ответственность молдавских лабораторий разрешить начать экспортировать, а затем направить российские проверяющие структуры в Кишинев, чтобы они подтвердили качество продуктов. Но нам отвечают, что Россия со всеми странами работает по единой схеме – вначале проверка, затем право на поставки", - говорит дипломат.

В целом в 2019 году объем экспорта из Республики Молдова в Российскую Федерацию составил 249,8 миллионов долл. США. По сравнению с 2018 годом, экспорт товаров увеличился на 14,3% или на 31,2 миллионов долларов США. Россия заняла третье место среди стран, с которыми Молдова осуществляла экспортную деятельность, с долей 8,9% в общем объеме экспорта страны.

Вернуться домой молдаванам помогает и Россия

"Год назад главное управление по миграции МВД России информировало нас, что в России проживает 436 тысяч граждан Молдовы. Наши косвенные подсчеты позволяют говорить о том, что наших граждан здесь около миллиона, поскольку получив РВП (разрешение на временное проживание) гражданин Молдовы еще считает себя нашим, а получил ВНЖ (вид на жительство) - уже нет. Но молдавские диаспоры в России очень мощные, у нас с ними налажен хороший контакт, и благодаря этому мы владеем реальной ситуацией", - рассказывает Андрей Негуца.

Понимание реальной картины очень помогло с началом пандемии коронавируса. Особенно в первые недели, когда можно было улететь в Кишинев только по линии МИД, куда посольство предоставляло списки. В марте на родину из Москвы вылетело три тысячи граждан Молдовы. Сколько после этого, дипломат не знает, поскольку дальше полеты осуществлялись чартерными рейсами. А на автобусах и личном транспорте через Киев выехало около 12 тысяч молдаван.

"И мы благодарны России за то, что около 60 граждан Молдовы вернулись на родину благодаря ей. Наши граждане обращались к нам из Узбекистана, Вьетнама, Таиланда и других стран, всего около двух десятков. И были репатриированы российскими бортами после нашей ноты, в которой мы просим МИД России нам помочь. Эти 60 человек были в отчаянии, не знали, как вернуться. Их доставили в Москву, а отсюда уже в Кишинев. И сейчас мы продолжаем получать такие сообщения от наших граждан из разных стран", - отметил Андрей Негуца

И добавил, что посольство работает и в обратном направлении – думает над тем, как помочь гражданам Молдовы въехать в Российскую Федерацию. Особенно это актуально для студентов российских вузов, которые пока не понимают, когда смогут начать очную учебу, если границы между станами закрыты как минимум до 31 августа. Но пока ответа на этот вопрос у посольства Молдовы в РФ нет.

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