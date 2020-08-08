Угрозы США по "Северному потоку-2" назвали объявлением экономической войны

Вмешательство в суверенитет Германии и ЕС достигло беспрецедентного уровня агрессивности, что не должно оставаться без ответа, считает Юрген Триттин.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Экс-министр охраны окружающей среды Германии, депутат бундестага от партии "Союз 90 / Зеленые" Юрген Триттин расценивает письмо американских сенаторов с угрозами ввести санкции против немецкого порта из-за "Северного потока — 2", как "объявление экономической войны". Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил агентству dpa.

В письме оператору порта в городе Засниц три сенатора требуют прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". В противном случае порту грозят санкции, которые приведут к его "финансовому разрушению".

"Вмешательство в суверенитет Германии и Европейского Союза достигло беспрецедентного уровня агрессивности, что не должно оставаться без ответа", — заявил Триттин, подчеркнув, что компании, участвующие в проекте, нуждаются в защите от "вашингтонских методов Дикого Запада".

Депутат призвал Германию и Евросоюз дать США решительный ответ. Триттин полагает, что это могли бы быть меры против американского сланцевого газа.

Экс-министр напомнил, что Засниц находится в избирательном округе канцлера Ангелы Меркель, и задался вопросом, каким образом она сможет объяснить сотрудникам порта свое "продолжающееся бездействие".

Ранее с критикой в адрес сенаторов США выступил и статс-секретарь внешнеполитического ведомства Германии Нильс Аннен: "Политика экстерриториальных санкций США в отношении близких партнеров и союзников является серьезным посягательством на наш национальный суверенитет".

Он особо подчеркнул неуместные тон и содержание писем с угрозами немецким компаниям. Энергетическая политика и Германии, и Европы в целом будет определяться не в Вашингтоне, а "исключительно в Берлине и Брюсселе", также заявил Аннен. По его словам, Европа не должна поддаваться на шантаж, и ФРГ использует свое председательство в Совете ЕС, чтобы "укрепить европейский суверенитет".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

© Sputnik / Северный поток 2

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