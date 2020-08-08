В МИД РФ раскритиковали решения Трампа в отношении TikTok

Действия властей США идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО, подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве России.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг работы соцсети TikTok в США, отметив в действиях Вашингтона "нарушение широкого круга международных обязательств". Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

"Видим в необоснованно жестких рестриктивных действиях американской стороны в отношении одной из крупнейших социальных сетей TikTok нарушение широкого круга международных обязательств Вашингтона по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм информации, свободного выбора ее источников, а также поощрения сотрудничества в данной области", - говорится в заявлении.

Захарова подчеркнула, что "основанный на бездоказательных обвинениях запрет американским гражданам сотрудничать с владеющей TikTok китайской компанией ByteDance в рамках агрессивного принуждения к продаже этой соцсети американским корпорациям представляет собой очередной вопиющий пример недобросовестной экономической конкуренции в борьбе за доминирование в международном информационном пространстве".

"Действия властей США идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она призывала "Вашингтон пересмотреть свои методы борьбы за сохранение монополии американских IT-гигантов в международном сегменте социальных сетей и привести их в соответствие с общепринятыми демократическими ценностями и международно-правовыми нормами".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", дав 45 дней на завершение сделок, касающихся этих мобильных приложений из КНР.

Таким образом, были запрещены "любые транзакции c Tencent, связанные с WeChat", осуществленные позднее, чем через 45 дней после подписания указа, а также "любые сделки со стороны какого-либо (юридического или физического лица) с ByteDance в юрисдикции США".

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