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Выборы президента Белоруссии

Данные exit poll: Лукашенко набирает большинство голосов

© Sputnik / Виктор Толочко
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200809/31227889/dannye-exit-poll-lukashenko-nabiraet-bolshinstvo-golosov.html

Результаты exit poll свидетельствуют о том, что за Александра Лукашенко проголосовали четыре пятых от общего количества тех, кто принял участие в выборах.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, набирает 79,7% на выборах главы республики. Об этом свидетельствуют данные exit poll, которые огласили в эфире телеканала "Беларусь-24".

На втором месте, по итогам этого подсчета, Светалана Тихановская. Она набрала 6,8%. 

Далее следуют Анна Канопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%.

Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.

В Беларуси в воскресенье был основной день голосования на президентских выборах. Уже к полудню выборы были признаны состоявшимися, когда проголосовали свыше 54% избирателей.

В Молдове был открыт один избирательный участок: он находился в Кишиневе, на территории посольства. Смотрите в нашем видеосюжете, как проходило голосование.

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