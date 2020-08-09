Данные exit poll: Лукашенко набирает большинство голосов

Результаты exit poll свидетельствуют о том, что за Александра Лукашенко проголосовали четыре пятых от общего количества тех, кто принял участие в выборах.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, набирает 79,7% на выборах главы республики. Об этом свидетельствуют данные exit poll, которые огласили в эфире телеканала "Беларусь-24".

На втором месте, по итогам этого подсчета, Светалана Тихановская. Она набрала 6,8%.

Далее следуют Анна Канопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%.

Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.

В Беларуси в воскресенье был основной день голосования на президентских выборах. Уже к полудню выборы были признаны состоявшимися, когда проголосовали свыше 54% избирателей.

В Молдове был открыт один избирательный участок: он находился в Кишиневе, на территории посольства. Смотрите в нашем видеосюжете, как проходило голосование.

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