ЦИК Беларуси представил предварительные итоги выборов президента

В Центризбиркоме Беларуси полагают, что окончательные результаты голосования на выборах президента не будут сильно отличаться от предварительных итогов.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, согласно предварительным итогам выборов главы государства, набрал 80,23%. Об этом заявила в понедельник глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

По ее словам, за Светлану Тихановскую проголосовали 574 тысячи человек или 9,9%.

В то же время, "против всех" высказались 6,02% избирателей.

В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

В Центризбиркоме считают, что окончательные результаты голосования на выборах президента не будут сильно отличаться от предварительных.

В Беларуси в воскресенье был основной день голосования на президентских выборах. Уже к полудню выборы были признаны состоявшимися, когда проголосовали свыше 54% избирателей.

В Молдове был открыт один избирательный участок: он находился в Кишиневе, на территории посольства. Смотрите в нашем видеосюжете, как проходило голосование в Кишиневе.

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