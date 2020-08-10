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Президент РФ В. Путин

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200810/31234636/vladimir-putin-pozdravil-aleksandra-lukashenko-s-pereizbraniem.html

Развитие российско-белорусских отношений отвечает коренным интересам братских народов двух стран, отметил президент РФ.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Первые поздравления с переизбранием на пост президента Белоруссии получает Александр Лукашенко. Поздравительную телеграмму направил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", – отмечается в телеграмме.

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Ранее поздравления поступили также от лидера КНР Си Цзиньпина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Лидер Поднебесной, в частности, выразил уверенность, что под руководством Лукашенко "Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства".

Президент Казахстана, со своей стороны, отметил, что "взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Белоруссией будет и впредь успешно развиваться на благо народов двух государств". Телеграммы цитирует РИА Новости.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По предварительным данным Центризбиркома, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. За Светлану Тихановскую проголосовали 574 тысячи человек или 9,9%. "Против всех" высказались 6,02% избирателей.

В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

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