Додон поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Молдавский президент уверен, что продуктивный диалог и тесное сотрудничество стран будут содействовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах главы государства, которые прошли 9 августа.

По предварительным данным Центризбиркома, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. "Против всех" высказались 6,02% избирателей. В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

"От имени молдавского народа и от себя лично желаю больших успехов в реализации поставленных целей во имя и на благо Республики Беларусь. Уверен, что продуктивный диалог и тесное сотрудничество Молдовы и Беларуси по различным направлениям будут содействовать дальнейшему укреплению отношений между нашими странами и народами в конструктивном русле", - отметил Додон.

Ранее поздравления поступили также от президента России Владимира Путина, лидера КНР Си Цзиньпина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Путин, в частности, рассчитывает, что государственная деятельность Лукашенко будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.

Лидер Поднебесной выразил уверенность, что под руководством Лукашенко "Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства".

Президент Казахстана, со своей стороны, отметил, что "взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Белоруссией будет и впредь успешно развиваться на благо народов двух государств".

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