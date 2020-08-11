Лавров о санкциях против "Северного потока—2" и о дате завершения проекта

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Россия продолжает контакты с США, несмотря на ситуацию с санкционными угрозами в отношении проекта "Северный поток—2", этого требует прагматизм, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы продолжаем контакты с Соединенными Штатами, потому что прагматизм требует сохранения контактов. Мы прекрасно видим, как Вашингтон оперирует на международной арене, не стесняясь никаких методов, что подтверждается и ситуацией вокруг "Северного потока—2", - сказал Лавров на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маасом во вторник в Москве.

Участники "Северного потока 2" настроены на то, что проект будет завершен, есть основания полагать, что это произойдет в ближайшее время, отметил далее глава МИД РФ.

"Участники кампании "Северного потока 2", включая российских участников, немецких участников и других, настроены на то, что этот проект должен быть завершен, и как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время", - подчеркнул Лавров.

Проект "Северный поток—2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока—2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.

В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток—2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.

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