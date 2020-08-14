Инициатива Путина: провести онлайн-встречу глав стран-членов Совбеза ООН

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Россия предлагает в самое ближайшее время провести онлайн-встречу глав государств – постоянных членов Совета безопасности ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации при обсуждении иранского вопроса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн-формате встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей ФРГ и Ирана. Цель – наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН. Важно оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД", - говорится в заявлении Путина, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova